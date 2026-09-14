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4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)

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4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 1
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 2
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 3
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 4
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 5
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 6
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 7
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 8
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 9
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 10
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 11
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 12
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 1
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 2
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 3
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 4
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 5
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 6
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 7
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 8
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 9
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 10
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 11
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 12
  • 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731825
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
650

Описание товара 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)

Видеокамера HIKVISION — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность работы в самых разнообразных условиях. Выполненная в белом купольном корпусе, она прекрасно впишется в любую среду и будет незаметна для посторонних глаз. С оснащением 4-мегапиксельной матрицей и разрешением 2688x1520 пикселей, камера гарантирует четкое и детальное изображение. Благодаря функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, устройство обеспечивает качественное видео как в дневное, так и в ночное время. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большой объем видеозаписей непосредственно на устройстве. Конструкция камеры соответствует степени защиты IP67, что обеспечивает надежную защиту от пыли и воды, делая её идеальной для уличной установки, где она будет функционировать при температурах от -40 до +60 °С. Хотя камера не поддерживает Wi-Fi, она предлагает стабильную и защищенную проводную передачу данных, что оптимально для постоянного видеонаблюдения. С её весом в 0,38 кг, установка камеры будет простой и удобной. Этот продукт бренда HikVision, являющегося одним из лидеров в области видеонаблюдения, предлагает сочетание функциональности, надежности и высокого качества, обеспечивая безопасность и спокойствие в любое время суток.

Отзывы о товаре 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность работы в самых разнообразных условиях. Выполненная в белом купольном корпусе, она прекрасно впишется в любую среду и будет незаметна для посторонних глаз. С оснащением 4-мегапиксельной матрицей и разрешением 2688x1520 пикселей, камера гарантирует четкое и детальное изображение. Благодаря функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, устройство обеспечивает качественное видео как в дневное, так и в ночное время. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большой объем видеозаписей непосредственно на устройстве. Конструкция камеры соответствует степени защиты IP67, что обеспечивает надежную защиту от пыли и воды, делая её идеальной для уличной установки, где она будет функционировать при температурах от -40 до +60 °С. Хотя камера не поддерживает Wi-Fi, она предлагает стабильную и защищенную проводную передачу данных, что оптимально для постоянного видеонаблюдения. С её весом в 0,38 кг, установка камеры будет простой и удобной. Этот продукт бренда HikVision, являющегося одним из лидеров в области видеонаблюдения, предлагает сочетание функциональности, надежности и высокого качества, обеспечивая безопасность и спокойствие в любое время суток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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