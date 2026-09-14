4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS (2.8mm)
Видеокамера HIKVISION — это надежное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и долговечность работы в самых разнообразных условиях. Выполненная в белом купольном корпусе, она прекрасно впишется в любую среду и будет незаметна для посторонних глаз. С оснащением 4-мегапиксельной матрицей и разрешением 2688x1520 пикселей, камера гарантирует четкое и детальное изображение. Благодаря функции день/ночь и наличию инфракрасной подсветки, устройство обеспечивает качественное видео как в дневное, так и в ночное время. Камера поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить большой объем видеозаписей непосредственно на устройстве. Конструкция камеры соответствует степени защиты IP67, что обеспечивает надежную защиту от пыли и воды, делая её идеальной для уличной установки, где она будет функционировать при температурах от -40 до +60 °С. Хотя камера не поддерживает Wi-Fi, она предлагает стабильную и защищенную проводную передачу данных, что оптимально для постоянного видеонаблюдения. С её весом в 0,38 кг, установка камеры будет простой и удобной. Этот продукт бренда HikVision, являющегося одним из лидеров в области видеонаблюдения, предлагает сочетание функциональности, надежности и высокого качества, обеспечивая безопасность и спокойствие в любое время суток.
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