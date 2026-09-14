Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
450

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM)

IP-камера HiWatch DS-I400(D) (4 мм) предназначена для организации системы видеонаблюдения. Корпус защищен от внешних воздействий по стандарту IP67, что гарантирует стойкость к влаге, пыли и другим климатическим факторам при уличном размещении. Матрица CMOS 4 Мп обеспечивает формирование детализированного изображения. Технология 120 дБ WDR гарантирует четкость видео при яркой задней засветке. Инфракрасная подсветка EXIR 2.0 предусматривает съемку в ночное время. Цилиндрический корпус позволяет настраивать положение камеры HiWatch DS-I400(D) (4 мм). Она подключается по сетевому интерфейсу RJ45 со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Система обнаружения движения способна распознавать людей и транспорт.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
WDR
аппаратный
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Развернуть
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера HiWatch DS-I400(D) (4 мм) предназначена для организации системы видеонаблюдения. Корпус защищен от внешних воздействий по стандарту IP67, что гарантирует стойкость к влаге, пыли и другим климатическим факторам при уличном размещении. Матрица CMOS 4 Мп обеспечивает формирование детализированного изображения. Технология 120 дБ WDR гарантирует четкость видео при яркой задней засветке. Инфракрасная подсветка EXIR 2.0 предусматривает съемку в ночное время. Цилиндрический корпус позволяет настраивать положение камеры HiWatch DS-I400(D) (4 мм). Она подключается по сетевому интерфейсу RJ45 со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. Система обнаружения движения способна распознавать людей и транспорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP 1440p, 4 мм, белый HiWatch DS-I400(D)(4MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...