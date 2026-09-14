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Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM)

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Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 x 1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731782
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 x 1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM)

Уличная видеокамера HiWatch — ваш надежный помощник для круглосуточного наблюдения в любых условиях. Мощная 5-мегапиксельная матрица с разрешением 2560 x 1944 пикселей обеспечивает чёткое и детализированное изображение, позволяя разглядеть даже мелкие детали. Благодаря цифровому WDR камера эффективно справляется со сложным освещением, а функция день/ночь и ИК-подсветка гарантируют уверенную работу и днём, и ночью. Цилиндрический корпус с высокой степенью защиты IP67 не боится дождя, пыли и экстремальных температур — устройство стабильно функционирует от -40 до +60 °С. Белый корпус смотрится элегантно и лаконично. Компактный вес (всего 0,258 кг) облегчает монтаж в самых разных местах. Камера не оснащена микрофоном и не поддерживает карты памяти, делая акцент на простом и эффективном видеонаблюдении. Надёжный выбор для защиты территории при любых погодных условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 x 1944 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HiWatch — ваш надежный помощник для круглосуточного наблюдения в любых условиях. Мощная 5-мегапиксельная матрица с разрешением 2560 x 1944 пикселей обеспечивает чёткое и детализированное изображение, позволяя разглядеть даже мелкие детали. Благодаря цифровому WDR камера эффективно справляется со сложным освещением, а функция день/ночь и ИК-подсветка гарантируют уверенную работу и днём, и ночью. Цилиндрический корпус с высокой степенью защиты IP67 не боится дождя, пыли и экстремальных температур — устройство стабильно функционирует от -40 до +60 °С. Белый корпус смотрится элегантно и лаконично. Компактный вес (всего 0,258 кг) облегчает монтаж в самых разных местах. Камера не оснащена микрофоном и не поддерживает карты памяти, делая акцент на простом и эффективном видеонаблюдении. Надёжный выбор для защиты территории при любых погодных условиях.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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