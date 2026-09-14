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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm)

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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm) - фото 1
Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm) - фото 1
  • Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731761
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
650

Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm)

HiWatch представляет передовую уличную купольную видеокамеру, сочетающую в себе технологии и надежность для обеспечения безопасности. С белым корпусом и степенью защиты IP67, эта камера идеально подходит для использования в различных погодных условиях, гарантируя долговечность и надежность. Камера оснащена высокочувствительной матрицей с разрешением 2 МП, обеспечивающей чёткое и детализированное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Цифровая технология WDR позволяет справиться с различиями в освещении, гарантируя отличный обзор даже в сложных условиях освещения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает превосходную видимость в условиях низкой освещенности или полной темноты, поддерживая функцию "день/ночь" для круглосуточного мониторинга. HiWatch предусмотрела все для удобства использования камеры: встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, расширяя возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD обеспечивает локальное хранение записей, что является важной особенностью для обеспечения дополнительной безопасности данных. Камера оснащена портом RJ-45 для удобного подключения и интеграции в существующие системы видеонаблюдения, однако поддержка Wi-Fi отсутствует, что делает её стабильным выбором для фиксированных уличных позиций. С этой камерой видеонаблюдения от HiWatch вы можете быть уверены в безопасности вашего объекта, используя высокотехнологичные решения для выяснения и предотвращения потенциальных угроз.

Отзывы о товаре Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -20 до +45 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
HiWatch представляет передовую уличную купольную видеокамеру, сочетающую в себе технологии и надежность для обеспечения безопасности. С белым корпусом и степенью защиты IP67, эта камера идеально подходит для использования в различных погодных условиях, гарантируя долговечность и надежность. Камера оснащена высокочувствительной матрицей с разрешением 2 МП, обеспечивающей чёткое и детализированное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Цифровая технология WDR позволяет справиться с различиями в освещении, гарантируя отличный обзор даже в сложных условиях освещения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает превосходную видимость в условиях низкой освещенности или полной темноты, поддерживая функцию "день/ночь" для круглосуточного мониторинга. HiWatch предусмотрела все для удобства использования камеры: встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, расширяя возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD обеспечивает локальное хранение записей, что является важной особенностью для обеспечения дополнительной безопасности данных. Камера оснащена портом RJ-45 для удобного подключения и интеграции в существующие системы видеонаблюдения, однако поддержка Wi-Fi отсутствует, что делает её стабильным выбором для фиксированных уличных позиций. С этой камерой видеонаблюдения от HiWatch вы можете быть уверены в безопасности вашего объекта, используя высокотехнологичные решения для выяснения и предотвращения потенциальных угроз.
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