Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731743
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжное решение для наблюдения за территорией в любое время суток. Матрица 8 Мпикс. и разрешение 3840?2160 пикс. обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение при недостаточном освещении. Микрофон позволяет фиксировать звук вместе с видео.
Степень защиты IP67 делает камеру подходящей для установки на улице. Она сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 °С, а белый корпус аккуратно вписывается в экстерьер. Для подключения предусмотрен порт RJ-45, Wi-Fi отсутствует. Запись можно сохранять на карту памяти объёмом до 512, а вес нетто 0,77 кг облегчает монтаж.
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжное решение для наблюдения за территорией в любое время суток. Матрица 8 Мпикс. и разрешение 3840?2160 пикс. обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение при недостаточном освещении. Микрофон позволяет фиксировать звук вместе с видео.
Степень защиты IP67 делает камеру подходящей для установки на улице. Она сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 °С, а белый корпус аккуратно вписывается в экстерьер. Для подключения предусмотрен порт RJ-45, Wi-Fi отсутствует. Запись можно сохранять на карту памяти объёмом до 512, а вес нетто 0,77 кг облегчает монтаж.
Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)