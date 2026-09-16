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Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)

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Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731743
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)

Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжное решение для наблюдения за территорией в любое время суток. Матрица 8 Мпикс. и разрешение 3840?2160 пикс. обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение при недостаточном освещении. Микрофон позволяет фиксировать звук вместе с видео. Степень защиты IP67 делает камеру подходящей для установки на улице. Она сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 °С, а белый корпус аккуратно вписывается в экстерьер. Для подключения предусмотрен порт RJ-45, Wi-Fi отсутствует. Запись можно сохранять на карту памяти объёмом до 512, а вес нетто 0,77 кг облегчает монтаж.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжное решение для наблюдения за территорией в любое время суток. Матрица 8 Мпикс. и разрешение 3840?2160 пикс. обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение при недостаточном освещении. Микрофон позволяет фиксировать звук вместе с видео. Степень защиты IP67 делает камеру подходящей для установки на улице. Она сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 °С, а белый корпус аккуратно вписывается в экстерьер. Для подключения предусмотрен порт RJ-45, Wi-Fi отсутствует. Запись можно сохранять на карту памяти объёмом до 512, а вес нетто 0,77 кг облегчает монтаж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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