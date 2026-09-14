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8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm)

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8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 1
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 2
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 3
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 4
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 5
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 6
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 7
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 8
8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 1
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 2
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 3
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 4
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 5
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 6
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 7
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 8
  • 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731728
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
800

Описание товара 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm)

Видеокамера HIKVISION - это надежное и высококачественное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее четкое изображение и аудиозапись в различных погодных условиях. Эта модель оборудована встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и окружающие звуки, обеспечивая более полную картину происходящего. Камера обладает степенью защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая её идеальной для эксплуатации на улице. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет цилиндрическую форму, что обеспечивает стильный и современный внешний вид. ИК-подсветка позволяет получать четкие изображения даже в условиях полной темноты, а аппаратная технология WDR увеличивает динамический диапазон, улучшая качество изображения при ярком освещении или в условиях высокой контрастности. Видеокамера поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, позволяя сохранять значительные объемы записи без необходимости в частой замене носителя. Однако, данная модель не поддерживает Wi-Fi, что стоит учитывать при планировании установки. Устройство оснащено 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение записи до 3840х2160 пикселей. Благодаря этому вы получаете изображение ультра высокой четкости, что может быть критически важно для идентификации лиц или деталей. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет камере надежно функционировать в различных климатических условиях. Наличие порта RJ-45 обеспечивает подключение к сети, и возможность интеграции в систему видеонаблюдения. HIKVISION, зарекомендовавший себя как лидер в производстве систем безопасности, предлагает качественное и долговечное решение для вашей безопасности.

Отзывы о товаре 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION - это надежное и высококачественное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее четкое изображение и аудиозапись в различных погодных условиях. Эта модель оборудована встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и окружающие звуки, обеспечивая более полную картину происходящего. Камера обладает степенью защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая её идеальной для эксплуатации на улице. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет цилиндрическую форму, что обеспечивает стильный и современный внешний вид. ИК-подсветка позволяет получать четкие изображения даже в условиях полной темноты, а аппаратная технология WDR увеличивает динамический диапазон, улучшая качество изображения при ярком освещении или в условиях высокой контрастности. Видеокамера поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, позволяя сохранять значительные объемы записи без необходимости в частой замене носителя. Однако, данная модель не поддерживает Wi-Fi, что стоит учитывать при планировании установки. Устройство оснащено 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение записи до 3840х2160 пикселей. Благодаря этому вы получаете изображение ультра высокой четкости, что может быть критически важно для идентификации лиц или деталей. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет камере надежно функционировать в различных климатических условиях. Наличие порта RJ-45 обеспечивает подключение к сети, и возможность интеграции в систему видеонаблюдения. HIKVISION, зарекомендовавший себя как лидер в производстве систем безопасности, предлагает качественное и долговечное решение для вашей безопасности.
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Отзывы


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