4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm)
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Характеристики
Описание товара 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm)
IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I с фиксированным объективом 2.8 мм – это надежное и высокотехнологичное решение для видеонаблюдения, которое обеспечивает четкое изображение даже в сложных условиях. Ее цилиндрическая конструкция сочетает в себе элегантный дизайн и прочность, а степень защиты IP67 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, делая камеру идеальным выбором как для помещений, так и для уличного использования. Благодаря матрице 1/3" и разрешению 4 Мп (2688?1520) камера передает детализированную картинку с высокой четкостью, позволяя различать даже мелкие детали. Максимальная частота кадров 25 к/с обеспечивает плавное и естественное движение объектов, что особенно важно при наблюдении за динамичными сценами. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и углом обзора 103° охватывает широкую область, минимизируя слепые зоны и позволяя контролировать большие пространства без потери качества изображения. Камера оснащена мощной ИК-подсветкой с дальностью до 80 метров, что обеспечивает качественную съемку даже в полной темноте. Интеллектуальные алгоритмы обработки изображения позволяют минимизировать шумы и улучшить детализацию в условиях низкой освещенности. Встроенная функция обнаружения движения помогает оперативно реагировать на подозрительную активность, а поддержка карт памяти microSD дает возможность локального хранения записей без необходимости подключения к внешним устройствам. Для удобства интеграции в различные системы видеонаблюдения камера поддерживает современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.264+, H.265 и H.265+, что значительно снижает нагрузку на сеть и объем хранимых данных без потери качества. Также доступна потоковая передача в формате MJPEG для задач, требующих быстрого доступа к изображению. Питание осуществляется через PoE (Power over Ethernet) или от сети, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Простота монтажа и настройки делает эту камеру отличным выбором как для профессиональных систем безопасности, так и для домашнего использования. IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I – это сочетание передовых технологий, надежности и удобства. Она подойдет для контроля периметра, наблюдения за торговыми залами, офисами, парковками и другими объектами, где требуется высокое качество изображения и стабильная работа в любых условиях. С ней вы получаете не просто видеонаблюдение, а полноценный инструмент безопасности, который работает круглосуточно и без сбоев.
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