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4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm)

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4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm) - фото 1
4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm) - фото 1
  • 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731727
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm)

IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I с фиксированным объективом 2.8 мм – это надежное и высокотехнологичное решение для видеонаблюдения, которое обеспечивает четкое изображение даже в сложных условиях. Ее цилиндрическая конструкция сочетает в себе элегантный дизайн и прочность, а степень защиты IP67 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, делая камеру идеальным выбором как для помещений, так и для уличного использования. Благодаря матрице 1/3" и разрешению 4 Мп (2688?1520) камера передает детализированную картинку с высокой четкостью, позволяя различать даже мелкие детали. Максимальная частота кадров 25 к/с обеспечивает плавное и естественное движение объектов, что особенно важно при наблюдении за динамичными сценами. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и углом обзора 103° охватывает широкую область, минимизируя слепые зоны и позволяя контролировать большие пространства без потери качества изображения. Камера оснащена мощной ИК-подсветкой с дальностью до 80 метров, что обеспечивает качественную съемку даже в полной темноте. Интеллектуальные алгоритмы обработки изображения позволяют минимизировать шумы и улучшить детализацию в условиях низкой освещенности. Встроенная функция обнаружения движения помогает оперативно реагировать на подозрительную активность, а поддержка карт памяти microSD дает возможность локального хранения записей без необходимости подключения к внешним устройствам. Для удобства интеграции в различные системы видеонаблюдения камера поддерживает современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.264+, H.265 и H.265+, что значительно снижает нагрузку на сеть и объем хранимых данных без потери качества. Также доступна потоковая передача в формате MJPEG для задач, требующих быстрого доступа к изображению. Питание осуществляется через PoE (Power over Ethernet) или от сети, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Простота монтажа и настройки делает эту камеру отличным выбором как для профессиональных систем безопасности, так и для домашнего использования. IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I – это сочетание передовых технологий, надежности и удобства. Она подойдет для контроля периметра, наблюдения за торговыми залами, офисами, парковками и другими объектами, где требуется высокое качество изображения и стабильная работа в любых условиях. С ней вы получаете не просто видеонаблюдение, а полноценный инструмент безопасности, который работает круглосуточно и без сбоев.

Отзывы о товаре 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I с фиксированным объективом 2.8 мм – это надежное и высокотехнологичное решение для видеонаблюдения, которое обеспечивает четкое изображение даже в сложных условиях. Ее цилиндрическая конструкция сочетает в себе элегантный дизайн и прочность, а степень защиты IP67 гарантирует устойчивость к пыли и влаге, делая камеру идеальным выбором как для помещений, так и для уличного использования. Благодаря матрице 1/3" и разрешению 4 Мп (2688?1520) камера передает детализированную картинку с высокой четкостью, позволяя различать даже мелкие детали. Максимальная частота кадров 25 к/с обеспечивает плавное и естественное движение объектов, что особенно важно при наблюдении за динамичными сценами. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 2.8 мм и углом обзора 103° охватывает широкую область, минимизируя слепые зоны и позволяя контролировать большие пространства без потери качества изображения. Камера оснащена мощной ИК-подсветкой с дальностью до 80 метров, что обеспечивает качественную съемку даже в полной темноте. Интеллектуальные алгоритмы обработки изображения позволяют минимизировать шумы и улучшить детализацию в условиях низкой освещенности. Встроенная функция обнаружения движения помогает оперативно реагировать на подозрительную активность, а поддержка карт памяти microSD дает возможность локального хранения записей без необходимости подключения к внешним устройствам. Для удобства интеграции в различные системы видеонаблюдения камера поддерживает современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.264+, H.265 и H.265+, что значительно снижает нагрузку на сеть и объем хранимых данных без потери качества. Также доступна потоковая передача в формате MJPEG для задач, требующих быстрого доступа к изображению. Питание осуществляется через PoE (Power over Ethernet) или от сети, что упрощает установку и снижает количество необходимых кабелей. Простота монтажа и настройки делает эту камеру отличным выбором как для профессиональных систем безопасности, так и для домашнего использования. IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G2-4I – это сочетание передовых технологий, надежности и удобства. Она подойдет для контроля периметра, наблюдения за торговыми залами, офисами, парковками и другими объектами, где требуется высокое качество изображения и стабильная работа в любых условиях. С ней вы получаете не просто видеонаблюдение, а полноценный инструмент безопасности, который работает круглосуточно и без сбоев.
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4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 80м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2T43G2-4I(4mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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