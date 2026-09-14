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Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам

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Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 1
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 2
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 3
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 4
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 5
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 6
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 1
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 2
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 3
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 4
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 5
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 6
  • Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731676
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Габариты (ШxВxГ)
213х81х45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам

Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D представляет собой цифровое переговорное устройство для связи с посетителями через подъездный аудиодомофон. Трубка облегчает связь абонента с посетителями, особенно в многоэтажных домах.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Габариты (ШxВxГ)
213х81х45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D представляет собой цифровое переговорное устройство для связи с посетителями через подъездный аудиодомофон. Трубка облегчает связь абонента с посетителями, особенно в многоэтажных домах.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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