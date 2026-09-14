Источник питания Falcon Eye FE-12/50 импульсный 12V, 5А
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731647
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
117 x 57 x 35 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400
Описание товара Источник питания Falcon Eye FE-12/50 импульсный 12V, 5А
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 используется для питания элекронных устройств постоянным напряжением 12 В. Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений. Создан для питания систем видеонаблюдения, домофонных систем. Номинальный ток - 5А. Время запуска - не более 3 с.
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Исполнение
Для помещений
Максимальный ток
5
Выходное напряжение, В
12
Габариты
117 x 57 x 35 мм
Страна производитель
Китай
Блок питания Falcon Eye FE-12/50 используется для питания элекронных устройств постоянным напряжением 12 В. Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений. Создан для питания систем видеонаблюдения, домофонных систем. Номинальный ток - 5А. Время запуска - не более 3 с.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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