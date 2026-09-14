Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом AM.PM Above F9X90200, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730779
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, декоративные металлические чашки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х17х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом AM.PM Above F9X90200, хром
Смеситель для ванны, для душа Am.Pm Above F9X90200.Картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход без рывков при каждом использовании.Покрытие Everlast отличается высокой прочностью и превышает отраслевые стандарты износостойкости. Хромированная поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому смеситель для ванны и душа Above сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, декоративные металлические чашки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
396
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Развернуть
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Смеситель для ванны, для душа Am.Pm Above F9X90200.Картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход без рывков при каждом использовании.Покрытие Everlast отличается высокой прочностью и превышает отраслевые стандарты износостойкости. Хромированная поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги, поэтому смеситель для ванны и душа Above сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны и душа с универсальным изливом AM.PM Above F9X90200, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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