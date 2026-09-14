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Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный

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Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 1
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 2
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 3
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 4
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 5
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 6
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 7
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 8
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 9
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 10
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 11
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 1
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 2
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 3
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 4
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 5
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 6
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 7
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 8
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 9
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 10
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 11
  • Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб. 
Начислим 1128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный
18 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
порошковая покраска
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х14х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный

Термостатический смеситель для душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Передовые технологии: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
порошковая покраска
Страна производитель
Германия
Описание
Термостатический смеситель для душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Передовые технологии: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа с термостатом AM.PM Libre F6040022, черный - стоимость товара 18790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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