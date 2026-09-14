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Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730770
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х23х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010000, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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