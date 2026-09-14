Смеситель для душа с термостатом, хром AM.PM Libre F6040000, хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для душа с термостатом, хром AM.PM Libre F6040000, хром
Термостатический смеситель для душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Передовые технологии: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.
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