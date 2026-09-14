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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange

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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
6 220 руб.  10 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730716
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
470

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange

Смартфон Xiaomi — это замечательный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и доступности. Выполненный в ярком оранжевом цвете, этот телефон привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность владельца. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика и стекла, что обеспечивает надежность и делает его приятным на ощупь. Смартфон обладает классом защиты IP52, что гарантирует защиту от пыли и капель влаги, делая его подходящим для использования в различных условиях. Большой 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное отображение и высокую четкость изображения, предлагая пользователю новые впечатления от просмотра контента. В основе производительности устройства лежит мощный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц и восемью ядрами, что позволяет с легкостью справляться с многозадачностью и запуском требовательных приложений. Операционная система Android предоставляет пользователю широкий выбор функций и доступ к миллионам приложений. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, обеспечивая достаточное пространство для хранения приложений, фотографий и других данных. При необходимости можно расширить память за счет слота для карты памяти. Возможность использовать две SIM-карты nano-SIM делает его идеальным выбором для тех, кто хочет объединить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Таким образом, Xiaomi предлагает функциональный и стильный смартфон с отличными характеристиками, удовлетворяющими потребностям современных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Xiaomi — это замечательный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и доступности. Выполненный в ярком оранжевом цвете, этот телефон привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность владельца. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика и стекла, что обеспечивает надежность и делает его приятным на ощупь. Смартфон обладает классом защиты IP52, что гарантирует защиту от пыли и капель влаги, делая его подходящим для использования в различных условиях. Большой 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное отображение и высокую четкость изображения, предлагая пользователю новые впечатления от просмотра контента. В основе производительности устройства лежит мощный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц и восемью ядрами, что позволяет с легкостью справляться с многозадачностью и запуском требовательных приложений. Операционная система Android предоставляет пользователю широкий выбор функций и доступ к миллионам приложений. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, обеспечивая достаточное пространство для хранения приложений, фотографий и других данных. При необходимости можно расширить память за счет слота для карты памяти. Возможность использовать две SIM-карты nano-SIM делает его идеальным выбором для тех, кто хочет объединить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Таким образом, Xiaomi предлагает функциональный и стильный смартфон с отличными характеристиками, удовлетворяющими потребностям современных пользователей.
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Отзывы


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