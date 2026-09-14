Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Sunset Orange
Смартфон Xiaomi — это замечательный выбор для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и доступности. Выполненный в ярком оранжевом цвете, этот телефон привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность владельца. Корпус устройства изготовлен из прочного пластика и стекла, что обеспечивает надежность и делает его приятным на ощупь. Смартфон обладает классом защиты IP52, что гарантирует защиту от пыли и капель влаги, делая его подходящим для использования в различных условиях. Большой 6,9-дюймовый экран с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное отображение и высокую четкость изображения, предлагая пользователю новые впечатления от просмотра контента. В основе производительности устройства лежит мощный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц и восемью ядрами, что позволяет с легкостью справляться с многозадачностью и запуском требовательных приложений. Операционная система Android предоставляет пользователю широкий выбор функций и доступ к миллионам приложений. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, обеспечивая достаточное пространство для хранения приложений, фотографий и других данных. При необходимости можно расширить память за счет слота для карты памяти. Возможность использовать две SIM-карты nano-SIM делает его идеальным выбором для тех, кто хочет объединить личные и рабочие контакты в одном устройстве. Таким образом, Xiaomi предлагает функциональный и стильный смартфон с отличными характеристиками, удовлетворяющими потребностям современных пользователей.
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