Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency

Артикул: 73065
  • Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 1
  • Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 2
  • Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 3
  • Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 4
Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 1
Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 2
Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 3
Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото 4
1 410 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73065
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMiele
Тип товараПылесборник

Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - мешок-пылесборник для пылесосов бренда Miele серии S800-S858, Classic C1 (S2), S5, Complete C3 (S8). В комплект входят два фильтра - моторного отсека и выходного воздуха.

Особенности:

  • Для пылесосов серии S800-S858, Classic C1 (S2), S5, Complete C3 (S8);
  • Количество в упаковке - 4 шт.;
  • Обеспечивает эффективную фильтрацию пыли и аллергенов;
  • Благодаря 3D-технологии обеспечивается длительный срок эксплуатации.

Комплектация:

  • Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency (4 шт.);
  • Фильтр моторного отсека;
  • Фильтр выходящего воздуха;
  • Упаковка.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пылесборник Miele GN HyClean 3D Efficiency - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...