Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка
Вышедший в 1986 году, «Not of this Earth» — дебютный альбом Сатриани, полностью инструментальный. Хотя в то время он ещё только формировался как гитарист, он уже выработал свой уникальный тон и самобытный стиль. Лимитированное издание на красном 180 г виниле. Джо Сатриани — всемирно известный гитарист-виртуоз, который изначально работал преподавателем для многих других гитаристов-виртуозов, включая Стива Вая и Кирка Хэмметта из Metallica. Он начал успешную сольную карьеру в середине 1980-х, но также играл с Миком Джаггером в 1988 году, Deep Purple в 1993 году и супергруппой Chickenfoot. Он был номинирован на премию «Грэмми» 15 раз и продал более десяти миллионов альбомов, что сделало его самым продаваемым инструментальным рок-гитаристом всех времён.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитОкуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) вини...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (0198029995916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитEros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка