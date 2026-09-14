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Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка

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Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
Not Of This Earth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730517
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
Not Of This Earth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Not Of This Earth, The Snake, Rubina, Memories, Brother John, The Enigmatic, Driving At Night, Hordes Of Locusts, New Day, The Headless Horseman
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка

Вышедший в 1986 году, «Not of this Earth» — дебютный альбом Сатриани, полностью инструментальный. Хотя в то время он ещё только формировался как гитарист, он уже выработал свой уникальный тон и самобытный стиль. Лимитированное издание на красном 180 г виниле. Джо Сатриани — всемирно известный гитарист-виртуоз, который изначально работал преподавателем для многих других гитаристов-виртуозов, включая Стива Вая и Кирка Хэмметта из Metallica. Он начал успешную сольную карьеру в середине 1980-х, но также играл с Миком Джаггером в 1988 году, Deep Purple в 1993 году и супергруппой Chickenfoot. Он был номинирован на премию «Грэмми» 15 раз и продал более десяти миллионов альбомов, что сделало его самым продаваемым инструментальным рок-гитаристом всех времён.

Отзывы о товаре Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262043176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
Not Of This Earth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Not Of This Earth, The Snake, Rubina, Memories, Brother John, The Enigmatic, Driving At Night, Hordes Of Locusts, New Day, The Headless Horseman
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Вышедший в 1986 году, «Not of this Earth» — дебютный альбом Сатриани, полностью инструментальный. Хотя в то время он ещё только формировался как гитарист, он уже выработал свой уникальный тон и самобытный стиль. Лимитированное издание на красном 180 г виниле. Джо Сатриани — всемирно известный гитарист-виртуоз, который изначально работал преподавателем для многих других гитаристов-виртуозов, включая Стива Вая и Кирка Хэмметта из Metallica. Он начал успешную сольную карьеру в середине 1980-х, но также играл с Миком Джаггером в 1988 году, Deep Purple в 1993 году и супергруппой Chickenfoot. Он был номинирован на премию «Грэмми» 15 раз и продал более десяти миллионов альбомов, что сделало его самым продаваемым инструментальным рок-гитаристом всех времён.
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Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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