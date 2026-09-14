Top.Mail.Ru
Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка - фото 1
Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
It Could Happen To You
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка - фото 1
  • Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730492
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477838713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
It Could Happen To You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do It The Hard Way, I’m Old Fashioned, You’re Driving Me Crazy, It Could Happen To You, My Heart Stood Still, The More I See You, Everything Happens To Me, Dancing On The Ceiling, How Long Has This Been Going On?, Old Devil Moon
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка

Записанный в 1958 году, этот альбом демонстрирует неоспоримое обаяние Чета Бейкера как певца и трубача, воплощающего суть кул-джаза. В сопровождении элегантного трио, в состав которого входят Кенни Дрю на фортепиано, Джордж Морроу на басу и Филли Джо Джонс на барабанах, Бейкер с обезоруживающей грацией переосмысливает стандарты. Его мягкий, меланхоличный голос сияет в таких треках, как «Do It the Hard Way» и «Everything Happens to Me», где каждая нота словно застыла во времени. Его воздушная труба тонко перекликается с фортепиано Дрю, создавая моменты чистой музыкальной поэзии. Обязательно к прослушиванию для поклонников интимного и изысканного джаза.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477838713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chet Baker
Альбом (сингл)
It Could Happen To You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Do It The Hard Way, I’m Old Fashioned, You’re Driving Me Crazy, It Could Happen To You, My Heart Stood Still, The More I See You, Everything Happens To Me, Dancing On The Ceiling, How Long Has This Been Going On?, Old Devil Moon
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Записанный в 1958 году, этот альбом демонстрирует неоспоримое обаяние Чета Бейкера как певца и трубача, воплощающего суть кул-джаза. В сопровождении элегантного трио, в состав которого входят Кенни Дрю на фортепиано, Джордж Морроу на басу и Филли Джо Джонс на барабанах, Бейкер с обезоруживающей грацией переосмысливает стандарты. Его мягкий, меланхоличный голос сияет в таких треках, как «Do It the Hard Way» и «Everything Happens to Me», где каждая нота словно застыла во времени. Его воздушная труба тонко перекликается с фортепиано Дрю, создавая моменты чистой музыкальной поэзии. Обязательно к прослушиванию для поклонников интимного и изысканного джаза.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker - It Could Happen To You (3700477838713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...