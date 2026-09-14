AFI - Black Sails In The Sunset (coloured) (0888072589735) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
AFI
Альбом (сингл)
Black Sails In The Sunset
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730485
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072589735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
AFI
Альбом (сингл)
Black Sails In The Sunset
Жанр
панк
Трек-лист
Strength Through Wounding, Porphyria, Exsanguination, Malleus Maleficarum, Narrative Of Soul Against Soul, Clove Smoke Catharsis, The Prayer Position, No Poetic Device, Weathered Tome, The Last Kiss, At A Glance, God Called In Sick Today, Midnight Sun, Lower It, Who Knew?, Weight Of Words
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара AFI - Black Sails In The Sunset (coloured) (0888072589735) виниловая пластинка
Переиздание к 25-летию четвёртого студийного альбома AFI, Black Sails In The Sunset впервые выпущенного на Nitro Records в 1999 году. В рецензии Alternative Press, получившей 4,5 звезды, альбом был назван «первой эпической работой» группы, и это также первый релиз с нынешним составом AFI, в который вошла Джейд Пьюджет. Это специальное издание включает три бонус-трека: ранее не издававшийся трек «Weight of Words», японскую сторону B «Who Knew?», а также «Lower It», эксклюзивный для винилового формата.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072589735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
AFI
Альбом (сингл)
Black Sails In The Sunset
Жанр
панк
Трек-лист
Strength Through Wounding, Porphyria, Exsanguination, Malleus Maleficarum, Narrative Of Soul Against Soul, Clove Smoke Catharsis, The Prayer Position, No Poetic Device, Weathered Tome, The Last Kiss, At A Glance, God Called In Sick Today, Midnight Sun, Lower It, Who Knew?, Weight Of Words
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание к 25-летию четвёртого студийного альбома AFI, Black Sails In The Sunset впервые выпущенного на Nitro Records в 1999 году. В рецензии Alternative Press, получившей 4,5 звезды, альбом был назван «первой эпической работой» группы, и это также первый релиз с нынешним составом AFI, в который вошла Джейд Пьюджет. Это специальное издание включает три бонус-трека: ранее не издававшийся трек «Weight of Words», японскую сторону B «Who Knew?», а также «Lower It», эксклюзивный для винилового формата.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
AFI - Black Sails In The Sunset (coloured) (0888072589735) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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