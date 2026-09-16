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Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка

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Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 1
Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 2
Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 3
Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Screamin' Jay Hawkins
Альбом (сингл)
I Put A Spell On You
Жанр
Soul
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 1
  • Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 2
  • Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 3
  • Screamin&#039; Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730482
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Screamin' Jay Hawkins
Альбом (сингл)
I Put A Spell On You
Жанр
Soul
Трек-лист
I Put A Spell On You, I've Got You Under My Skin, Time After Time, Ebb Tide, Move Me, Africa Gone Funky, Ashes, I Need You, Sweet Ginny, The Way You'd Love Her - Demo, Without Me - Demo, Zhe Doan #1, Zhe Doan #2
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка

Превосходная подборка редких песен и би-сайдов от вызывающего неоднозначную реакцию блюзового музыканта из Кливленда, США. 15 песен, включая, конечно же, его самый большой хит "I Put A Spell On You". Обширная коллекция ранних работ известного блюзового музыканта. Большинство песен взяты из различных синглов, выпущенных до его дебютного альбома. Скримин Джей Хокинс считается одним из самых противоречивых музыкантов раннего рок-н-ролла. Его классически обученный бас-баритон был одной из его отличительных черт. И на сцене, и на своих альбомах Скримин Джей Хокинс очаровывал публику своего рода вуду-шоу. Грохот костей, черепов и всевозможные сбивающие с толку (звуковые) эффекты были довольно необычны для того времени и одинаково развлекали и сбивали с толку поклонников. Хокинс получил всемирную известность благодаря песне «I Put a Spell on You», которая также включена в эту коллекцию.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767443262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Screamin' Jay Hawkins
Альбом (сингл)
I Put A Spell On You
Жанр
Soul
Трек-лист
I Put A Spell On You, I've Got You Under My Skin, Time After Time, Ebb Tide, Move Me, Africa Gone Funky, Ashes, I Need You, Sweet Ginny, The Way You'd Love Her - Demo, Without Me - Demo, Zhe Doan #1, Zhe Doan #2
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Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Превосходная подборка редких песен и би-сайдов от вызывающего неоднозначную реакцию блюзового музыканта из Кливленда, США. 15 песен, включая, конечно же, его самый большой хит "I Put A Spell On You". Обширная коллекция ранних работ известного блюзового музыканта. Большинство песен взяты из различных синглов, выпущенных до его дебютного альбома. Скримин Джей Хокинс считается одним из самых противоречивых музыкантов раннего рок-н-ролла. Его классически обученный бас-баритон был одной из его отличительных черт. И на сцене, и на своих альбомах Скримин Джей Хокинс очаровывал публику своего рода вуду-шоу. Грохот костей, черепов и всевозможные сбивающие с толку (звуковые) эффекты были довольно необычны для того времени и одинаково развлекали и сбивали с толку поклонников. Хокинс получил всемирную известность благодаря песне «I Put a Spell on You», которая также включена в эту коллекцию.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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