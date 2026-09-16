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Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка

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Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка - фото 1
Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка - фото 2
Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
The Stage
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка - фото 1
  • Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка - фото 2
  • Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730474
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478556753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
The Stage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Stage, Paradigm, Sunny Disposition, God Damn, Creating God, Angels, Simulation, Higher, Roman Sky, Fermi Paradox, Exist
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка

Седьмой студийный альбом Avenged Sevenfold, выпущенный в октябре 2016 года. Концептуальный альбом об искусственном интеллекте и саморазрушении общества, ознаменовавший новое звучание прогрессивного метала для группы. Теперь доступно в ограниченном издании на неоново-фиолетовом виниле.

Отзывы о товаре Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602478556753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avenged Sevenfold
Альбом (сингл)
The Stage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Stage, Paradigm, Sunny Disposition, God Damn, Creating God, Angels, Simulation, Higher, Roman Sky, Fermi Paradox, Exist
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Седьмой студийный альбом Avenged Sevenfold, выпущенный в октябре 2016 года. Концептуальный альбом об искусственном интеллекте и саморазрушении общества, ознаменовавший новое звучание прогрессивного метала для группы. Теперь доступно в ограниченном издании на неоново-фиолетовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avenged Sevenfold - The Stage (coloured) (0602478556753) виниловая пластинка – стоимость товара 5210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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