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Grant Green - Feelin' The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Grant Green - Feelin' The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка

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Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 5
Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 6
Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Feelin' The Spirit
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 5
  • Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 6
  • Grant Green - Feelin&#039; The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Grant Green - Feelin' The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435732138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Feelin' The Spirit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just A Closer Walk With Thee, Joshua Fit De Battle Of Jericho, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Go Down Moses, Sometimes I Feel Like A Motherless Child
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Feelin' The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just A Closer Walk With Thee, Joshua Fit De Battle Of Jericho, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Go Down Moses, Sometimes I Feel Like A Motherless Child

Отзывы о товаре Grant Green - Feelin' The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435732138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Feelin' The Spirit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just A Closer Walk With Thee, Joshua Fit De Battle Of Jericho, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Go Down Moses, Sometimes I Feel Like A Motherless Child
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just A Closer Walk With Thee, Joshua Fit De Battle Of Jericho, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Go Down Moses, Sometimes I Feel Like A Motherless Child
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Grant Green - Feelin' The Spirit (Analogue, Tone Poet) (0602435732138) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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