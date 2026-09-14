Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Vol.1 & 2 (Box) (coloured) (0846070053054) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Vol.1 & 2
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730458
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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070053054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Vol.1 & 2
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lift Me Up, Watch You Bleed, You, Wrong Side Of Heaven, Burn MF, I.M. Sin, Anywhere But Here, Dot Your Eyes, M.I.N.E. (End This Way), Mama Said Knock You Out, Diary Of A Deadman, I.M. Sin, Anywhere But Here, Dot Your Eyes, Burn MF, Intro, Under And Over It, Burn It Down, American Capitalist, Hard To See, Coming Down, Bad Company, White Knuckles, Drum Solo, Far From Home, Never Enough, War Is The Answer, Remember Everything, No One Gets Left Behind, The Bleeding, Burn MF (Mr. Kane And Nikka Bling
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Vol.1 & 2 (Box) (coloured) (0846070053054) виниловая пластинка
«Wrong Side of Heaven» и «The Righteous Side of Hell», тома 1 и 2, — пятый и шестой студийные альбомы группы Five Finger Death Punch. Оба альбома были выпущены в 2013 году и спродюсированы Кевином Чурко и группой Five Finger Death Punch.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070053054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Vol.1 & 2
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Lift Me Up, Watch You Bleed, You, Wrong Side Of Heaven, Burn MF, I.M. Sin, Anywhere But Here, Dot Your Eyes, M.I.N.E. (End This Way), Mama Said Knock You Out, Diary Of A Deadman, I.M. Sin, Anywhere But Here, Dot Your Eyes, Burn MF, Intro, Under And Over It, Burn It Down, American Capitalist, Hard To See, Coming Down, Bad Company, White Knuckles, Drum Solo, Far From Home, Never Enough, War Is The Answer, Remember Everything, No One Gets Left Behind, The Bleeding, Burn MF (Mr. Kane And Nikka Bling
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Wrong Side of Heaven» и «The Righteous Side of Hell», тома 1 и 2, — пятый и шестой студийные альбомы группы Five Finger Death Punch. Оба альбома были выпущены в 2013 году и спродюсированы Кевином Чурко и группой Five Finger Death Punch.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Five Finger Death Punch - Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Hell, Vol.1 & 2 (Box) (coloured) (0846070053054) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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