Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка
Midlake — относительно небольшая инди-группа, поэтому уровень амбиций, которые они демонстрируют на альбоме «The Trials of Van Occupanther», заслуживает похвалы. Начиная с открывающего трека «Roscoe» с его лаконичными текстами и медленно нарастающим припевом, им удаётся идеально воссоздать звучание Fleetwood Mac 1980-х годов, группы, не отличавшейся скромным мышлением. И хотя остальная часть альбома не достигает таких же высот, как этот открывающий трек, это не из-за недостатка усилий (особенно в «Head Home»). Остальная часть «The Trials of Van Occupanther» значительно более меланхолична, с отдалёнными флейтами, дополняющими вокальные гармонии таких песен, как «Bandits» и «Branches». Однако Midlake особенно преуспевают, когда, подобно Grandaddy до них, черпают вдохновение из классического рока, который, кажется, они так любят, адаптируя и модернизируя его. Таким образом, помимо гимна «Roscoe», в песнях «Van Occupanther» и «It Covers the Hillsides» они напоминают о группе Byrds времен Грэма Парсонса или даже о The Band. «The Trials of Van Occupanther» — это альбом, пропитанный музыкальной историей, но обладающий собственной неповторимой индивидуальностью. Выпущен на 180-граммовом золотом виниле в честь выхода нового альбома Midlake в 2022 году, а также в честь 15-летия «The Trials of Van Occupanther» в прошлом году.
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