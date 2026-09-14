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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка

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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 1
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 2
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 3
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 4
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 5
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 6
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 7
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 8
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 9
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Hot Buttered Singles 1972-1976
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 1
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 2
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 3
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 4
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 5
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 6
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 7
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 8
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 9
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ACE
Barcode
[0029667026116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Hot Buttered Singles 1972-1976
Жанр
Funk
Трек-лист
Theme From The Men (Instrumental), Type Thang, Rolling Down A Mountainside, (If Loving You Is Wrong) I Don't Want To Be Right, Joy Pt 1, Joy Pt 2, Wonderful, Someone Made You For Me, Title Theme, Hung Up On My Baby (Instrumental), Chocolate Chip, Chocolate Chip (Instrumental), Come Live With Me, Body Language, Disco Connection, St. Thomas Square, Rock Me Easy Baby Pt 1, Rock Me Easy Baby Pt 2, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 1, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Theme From The Men (Instrumental), Type Thang, Rolling Down A Mountainside, (If Loving You Is Wrong) I Don't Want To Be Right, Joy Pt 1, Joy Pt 2, Wonderful, Someone Made You For Me, Title Theme, Hung Up On My Baby (Instrumental), Chocolate Chip, Chocolate Chip (Instrumental), Come Live With Me, Body Language, Disco Connection, St. Thomas Square, Rock Me Easy Baby Pt 1, Rock Me Easy Baby Pt 2, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 1, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 2

Отзывы о товаре Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ACE
Barcode
[0029667026116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Hot Buttered Singles 1972-1976
Жанр
Funk
Трек-лист
Theme From The Men (Instrumental), Type Thang, Rolling Down A Mountainside, (If Loving You Is Wrong) I Don't Want To Be Right, Joy Pt 1, Joy Pt 2, Wonderful, Someone Made You For Me, Title Theme, Hung Up On My Baby (Instrumental), Chocolate Chip, Chocolate Chip (Instrumental), Come Live With Me, Body Language, Disco Connection, St. Thomas Square, Rock Me Easy Baby Pt 1, Rock Me Easy Baby Pt 2, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 1, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Theme From The Men (Instrumental), Type Thang, Rolling Down A Mountainside, (If Loving You Is Wrong) I Don't Want To Be Right, Joy Pt 1, Joy Pt 2, Wonderful, Someone Made You For Me, Title Theme, Hung Up On My Baby (Instrumental), Chocolate Chip, Chocolate Chip (Instrumental), Come Live With Me, Body Language, Disco Connection, St. Thomas Square, Rock Me Easy Baby Pt 1, Rock Me Easy Baby Pt 2, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 1, Juicy Fruit (Disco Freak) Pt 2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1972-1976 (0029667026116) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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