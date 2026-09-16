Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
I Honestly Love You
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 730441
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 500 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
I Honestly Love You
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитJoni Mitchell - The Early Years (1963-1967) (0603497844982) вини...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитPoly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитNeil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) в...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитСплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) винилов...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy)...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитAstor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитRadiorama - The Legend (0194111012240) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в Сплит0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинк...
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
I Honestly Love You
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка