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Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка

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Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - фото 1
Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - фото 2
Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
I Honestly Love You
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - фото 1
  • Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - фото 2
  • Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
I Honestly Love You
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262027121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Delta Goodrem
Альбом (сингл)
I Honestly Love You
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Delta Goodrem & Dan Sultan–You're The One That I Want, Delta Goodrem–I Honestly Love You, Delta Goodrem–Physical, Delta Goodrem–Magic, Delta Goodrem–Hopelessly Devoted To You, Delta Goodrem–Xanadu, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Let Me Be There, Delta Goodrem & Georgia Flood–Today, Delta Goodrem–Till You Say You'll Be Mine, Delta Goodrem–Anyone Who Had A Heart, Delta Goodrem–If Not For You, Delta Goodrem–Trust Yourself, Delta Goodrem & Olivia Newton-John–Love Is A Gift


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delta Goodrem - I Honestly Love You (coloured) (8719262027121) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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