Olafur Arnalds - For Now I Am Winter (coloured) (0602445714773) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
For Now I Am Winter
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730431
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602445714773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
For Now I Am Winter
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sudden Throw, Brim, For Now I Am Winter, A Stutter, Words Of Amber, Reclaim, Hands, Be Still, Only The Winds, Old Skin, We (Too) Shall Rest, This Place Was A Shelter, Carry Me Anew
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Olafur Arnalds - For Now I Am Winter (coloured) (0602445714773) виниловая пластинка
Альбом исландского мультиинструменталиста и музыкального продюсера - Оулавюра Арнальдса. Оулавюр Арнальдс — исландский мультиинструменталист и музыкальный продюсер из Мосфедльсбер, Исландия. Он смешивает струнные и фортепиано с лупами и битами, звуки варьируются от эмбиента/электроники до атмосферной поп-музыки. В 2009 году Оулавюр также сформировал экспериментальный техно-проект под названием Kiasmos с Янусом Расмуссеном из исландской электро-поп группы Bloodgroup, анонсировавшим свой электронный дебютный альбом в 2014 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602445714773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
For Now I Am Winter
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sudden Throw, Brim, For Now I Am Winter, A Stutter, Words Of Amber, Reclaim, Hands, Be Still, Only The Winds, Old Skin, We (Too) Shall Rest, This Place Was A Shelter, Carry Me Anew
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Альбом исландского мультиинструменталиста и музыкального продюсера - Оулавюра Арнальдса. Оулавюр Арнальдс — исландский мультиинструменталист и музыкальный продюсер из Мосфедльсбер, Исландия. Он смешивает струнные и фортепиано с лупами и битами, звуки варьируются от эмбиента/электроники до атмосферной поп-музыки. В 2009 году Оулавюр также сформировал экспериментальный техно-проект под названием Kiasmos с Янусом Расмуссеном из исландской электро-поп группы Bloodgroup, анонсировавшим свой электронный дебютный альбом в 2014 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Olafur Arnalds - For Now I Am Winter (coloured) (0602445714773) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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