W.A.S.P. - The Crimson Idol (Half Speed) (0636551825511) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
The Crimson Idol
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730420
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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551825511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
The Crimson Idol
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Titanic Overture, The Invisible Boy, Arena of Pleasure, Chainsaw Charlie ( Murders In the New Morgue ), The Gypsy Meets the Boy, Doctor Rockter, I Am One, The Idol, Hold On To My Heart, The Great Misconceptions of Me, The Story of Jonathan ( Prologue To the Crimson Idol ), Phantoms In the Mirror, The Eulogy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара W.A.S.P. - The Crimson Idol (Half Speed) (0636551825511) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Titanic Overture, The Invisible Boy, Arena of Pleasure, Chainsaw Charlie ( Murders In the New Morgue ), The Gypsy Meets the Boy, Doctor Rockter, I Am One, The Idol, Hold On To My Heart, The Great Misconceptions of Me, The Story of Jonathan ( Prologue To the Crimson Idol ), Phantoms In the Mirror, The Eulogy
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Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551825511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
W.A.S.P.
Альбом (сингл)
The Crimson Idol
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Titanic Overture, The Invisible Boy, Arena of Pleasure, Chainsaw Charlie ( Murders In the New Morgue ), The Gypsy Meets the Boy, Doctor Rockter, I Am One, The Idol, Hold On To My Heart, The Great Misconceptions of Me, The Story of Jonathan ( Prologue To the Crimson Idol ), Phantoms In the Mirror, The Eulogy
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Titanic Overture, The Invisible Boy, Arena of Pleasure, Chainsaw Charlie ( Murders In the New Morgue ), The Gypsy Meets the Boy, Doctor Rockter, I Am One, The Idol, Hold On To My Heart, The Great Misconceptions of Me, The Story of Jonathan ( Prologue To the Crimson Idol ), Phantoms In the Mirror, The Eulogy
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W.A.S.P. - The Crimson Idol (Half Speed) (0636551825511) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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