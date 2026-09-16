Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка
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Описание товара Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка
Одноимённый дебютный альбом ENVY OF NONE, колоритного ансамбля гитариста и клавишника Альфа Аннибалини, гитариста Rush Алекса Лайфсона, басиста Энди Каррана (Кони-Хэтч) и певицы и автора песен Майи Уинн, стал одним из самых захватывающих альбомов 2022 года, раздвигающих границы возможного, и его популярность до сих пор не угасает. Группа просто пишет невероятно качественные, эмоционально пронзительные и музыкально захватывающие песни, балансируя на грани современной электроники и рок-поп-традиций. Верный своему названию, последующий мини-альбом «That Was Then, This Is Now» служит своего рода снимком их текущего положения и включает в себя два трека с дебютных сессий, два ремикса и первую композицию «That Was Then», написанную после «Envy of None». Стилистически квартет с самого начала был настолько разнообразен, что это вряд ли можно назвать очередным расширением их репертуара. Однако превосходная авторская манера осталась нетронутой, и это ещё больше порадует поклонников Rush: игра Лайфсона проступает с ещё большей убедительностью. «Lethe River» довольно похожа на открывающую альбом композицию «Never Said I Love You», но в целом более спокойная. Далее следует «You'll Be Sorry» — мягко журчащий и шипящий индустриальный рифф, который мог бы быть и в «Envy of None» — что кажется вполне правдоподобным, поскольку обе композиции были написаны в одно время.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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