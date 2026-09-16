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Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка

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Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка - фото 1
Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
That Was Then This Is Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка - фото 1
  • Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644812816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
That Was Then This Is Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lethe River, You’ll Be Sorry, Dog’s Life (Remix), Dumb (Der Dummkopf Remix), That Was Then
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка

Одноимённый дебютный альбом ENVY OF NONE, колоритного ансамбля гитариста и клавишника Альфа Аннибалини, гитариста Rush Алекса Лайфсона, басиста Энди Каррана (Кони-Хэтч) и певицы и автора песен Майи Уинн, стал одним из самых захватывающих альбомов 2022 года, раздвигающих границы возможного, и его популярность до сих пор не угасает. Группа просто пишет невероятно качественные, эмоционально пронзительные и музыкально захватывающие песни, балансируя на грани современной электроники и рок-поп-традиций. Верный своему названию, последующий мини-альбом «That Was Then, This Is Now» служит своего рода снимком их текущего положения и включает в себя два трека с дебютных сессий, два ремикса и первую композицию «That Was Then», написанную после «Envy of None». Стилистически квартет с самого начала был настолько разнообразен, что это вряд ли можно назвать очередным расширением их репертуара. Однако превосходная авторская манера осталась нетронутой, и это ещё больше порадует поклонников Rush: игра Лайфсона проступает с ещё большей убедительностью. «Lethe River» довольно похожа на открывающую альбом композицию «Never Said I Love You», но в целом более спокойная. Далее следует «You'll Be Sorry» — мягко журчащий и шипящий индустриальный рифф, который мог бы быть и в «Envy of None» — что кажется вполне правдоподобным, поскольку обе композиции были написаны в одно время.

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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644812816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
That Was Then This Is Now
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Lethe River, You’ll Be Sorry, Dog’s Life (Remix), Dumb (Der Dummkopf Remix), That Was Then
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Одноимённый дебютный альбом ENVY OF NONE, колоритного ансамбля гитариста и клавишника Альфа Аннибалини, гитариста Rush Алекса Лайфсона, басиста Энди Каррана (Кони-Хэтч) и певицы и автора песен Майи Уинн, стал одним из самых захватывающих альбомов 2022 года, раздвигающих границы возможного, и его популярность до сих пор не угасает. Группа просто пишет невероятно качественные, эмоционально пронзительные и музыкально захватывающие песни, балансируя на грани современной электроники и рок-поп-традиций. Верный своему названию, последующий мини-альбом «That Was Then, This Is Now» служит своего рода снимком их текущего положения и включает в себя два трека с дебютных сессий, два ремикса и первую композицию «That Was Then», написанную после «Envy of None». Стилистически квартет с самого начала был настолько разнообразен, что это вряд ли можно назвать очередным расширением их репертуара. Однако превосходная авторская манера осталась нетронутой, и это ещё больше порадует поклонников Rush: игра Лайфсона проступает с ещё большей убедительностью. «Lethe River» довольно похожа на открывающую альбом композицию «Never Said I Love You», но в целом более спокойная. Далее следует «You'll Be Sorry» — мягко журчащий и шипящий индустриальный рифф, который мог бы быть и в «Envy of None» — что кажется вполне правдоподобным, поскольку обе композиции были написаны в одно время.
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Отзывы


Envy Of None - That Was Then This Is Now (EP) (0802644812816) виниловая пластинка - стоимость товара 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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