Top.Mail.Ru
John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane; Johnny Griffin
Альбом (сингл)
A Blowing Session
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane; Johnny Griffin
Альбом (сингл)
A Blowing Session
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Way You Look Tonight, Ball Bearing, All The Things You Are, Smoke Stack, The Way You Look Tonight (alt.)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Way You Look Tonight, Ball Bearing, All The Things You Are, Smoke Stack, The Way You Look Tonight (alt.)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193297]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Coltrane; Johnny Griffin
Альбом (сингл)
A Blowing Session
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Way You Look Tonight, Ball Bearing, All The Things You Are, Smoke Stack, The Way You Look Tonight (alt.)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Francis Wolff Collection
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Way You Look Tonight, Ball Bearing, All The Things You Are, Smoke Stack, The Way You Look Tonight (alt.)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane; Johnny Griffin - A Blowing Session (8436569193297) виниловая пластинка – стоимость товара 2620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...