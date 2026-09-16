Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка
Композитор «Blue Bossa», одного из самых популярных джазовых стандартов всех времен, трубач Кенни Дорхэм (1924-1972) при жизни был довольно забытой и малоизвестной фигурой. Спустя десятилетия мало что изменилось. Затмеваемый звездами Диззи Гиллеспи, Клиффорда Брауна и Фэтса Наварро, этот недооцененный гигант бибопа, тем не менее, был очень талантливым музыкантом, выступавшим с одними из самых выдающихся исполнителей той эпохи. Он записывался с Бадом Пауэллом; был постоянным участником квинтета Чарли Паркера (они гастролировали по Парижу) и заменил покойного Клиффорда Брауна в квинтете Макса Роуча в 1956 году. Здесь представлен его великолепный квинтетный альбом Inta Somethin', на котором он делит партию альт-саксофониста Джеки Маклина, с которым он сотрудничал еще дважды: на альбомах Matador и Hipnosis 1962 года.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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