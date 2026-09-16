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King Gizzard & The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 3
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 4
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Paper Mache Dream Balloon
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 3
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 4
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Gizzard & The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Paper Mache Dream Balloon
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sense, Bone, Dirt, Paper M?ch? Dream Balloon, Trapdoor, Cold Cadaver, The Bitter Boogie, N.G.R.I. (Bloodstain), Time = Fate, Time = $$$, Most Of What I Like, Paper M?ch?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sense, Bone, Dirt, Paper M?ch? Dream Balloon, Trapdoor, Cold Cadaver, The Bitter Boogie, N.G.R.I. (Bloodstain), Time = Fate, Time = $$$, Most Of What I Like, Paper M?ch?

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HEAVENLY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Heavenly
Barcode
[5400863162139]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Paper Mache Dream Balloon
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Sense, Bone, Dirt, Paper M?ch? Dream Balloon, Trapdoor, Cold Cadaver, The Bitter Boogie, N.G.R.I. (Bloodstain), Time = Fate, Time = $$$, Most Of What I Like, Paper M?ch?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sense, Bone, Dirt, Paper M?ch? Dream Balloon, Trapdoor, Cold Cadaver, The Bitter Boogie, N.G.R.I. (Bloodstain), Time = Fate, Time = $$$, Most Of What I Like, Paper M?ch?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - Paper Mache Dream Balloon (5400863162139) виниловая пластинка - купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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