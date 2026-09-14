King Gizzard & The Lizard Wizard - I'm In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка
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Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - I'm In Your Mind Fuzz (5400863162115) виниловая пластинка
Компания Heavenly Recordings с гордостью объявляет о переиздании на виниле классических альбомов могучей группы King Gizzard & The Lizard Wizard. Каждый из этих альбомов выпущен на черном био-виниле — экологически чистой альтернативе традиционному винилу. Обложки каждого альбома изготовлены из бумаги без использования клея или пластика, что делает их полностью пригодными для вторичной переработки — если вы когда-нибудь решите с ними расстаться. В ближайшие месяцы последуют и другие переиздания King Gizzard на виниле. Эти классические виниловые пластинки Heavenly Recordings были переизданы в преддверии осеннего тура группы по Великобритании под названием Rave / Orchestra, включая специальный концерт в лондонском Альберт-холле с Covent Garden Sinfonia. В этом году King Gizzard & The Lizard Wizard выпустили свой 27-й альбом. В 2022 году King Gizzard стали победителями первой премии Wilderness Environment Music Prize.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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