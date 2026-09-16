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The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка

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The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка - фото 1
The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Bang Goes The Knighthood
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка - фото 1
  • The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730352
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Divine Comedy
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Divine Comedy
Barcode
[5024545892314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Bang Goes The Knighthood
Жанр
Шансон
Трек-лист
Down In The Street Below, The Complete Banker, Neapolitan Girl, Bang Goes The Knighthood, At The Indie Disco, Have You Ever Been In Love, Assume The Perpendicular, The Lost Art Of Conversation, Island Life, When A Man Cries, Can You Stand Upon One Leg, I Like
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood (1LP) - это отличный выбор для ценителей утонченной и чарующей музыки. Альбом "Bang Goes The Knighthood" представляет собой настоящее музыкальное произведение искусства. Харизматичный и талантливый вокалист Neil Hannon проводит слушателя через разнообразные эмоции, от лирических и меланхоличных до энергичных и веселых композиций. На виниловой пластинке The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood (1LP) вы сможете насладиться высококачественным звучанием и полностью погрузиться в музыкальный мир альбома. Оригинальная атмосфера и кристально чистые звуки позволят вам испытать все прелести винилового формата. Не упустите возможность добавить в свою коллекцию виниловую пластинку The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood (1LP) и позволить музыке этой талантливой группы окутать вас своей магией и вдохновением.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Divine Comedy
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Divine Comedy
Barcode
[5024545892314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Divine Comedy
Альбом (сингл)
Bang Goes The Knighthood
Жанр
Шансон
Трек-лист
Down In The Street Below, The Complete Banker, Neapolitan Girl, Bang Goes The Knighthood, At The Indie Disco, Have You Ever Been In Love, Assume The Perpendicular, The Lost Art Of Conversation, Island Life, When A Man Cries, Can You Stand Upon One Leg, I Like
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood (1LP) - это отличный выбор для ценителей утонченной и чарующей музыки. Альбом "Bang Goes The Knighthood" представляет собой настоящее музыкальное произведение искусства. Харизматичный и талантливый вокалист Neil Hannon проводит слушателя через разнообразные эмоции, от лирических и меланхоличных до энергичных и веселых композиций. На виниловой пластинке The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood (1LP) вы сможете насладиться высококачественным звучанием и полностью погрузиться в музыкальный мир альбома. Оригинальная атмосфера и кристально чистые звуки позволят вам испытать все прелести винилового формата. Не упустите возможность добавить в свою коллекцию виниловую пластинку The Divine Comedy / Bang Goes The Knighthood (1LP) и позволить музыке этой талантливой группы окутать вас своей магией и вдохновением.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Divine Comedy - Bang Goes The Knighthood (5024545892314) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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