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Belinda Carlisle - Woman & A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Belinda Carlisle - Woman & A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка

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Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 1
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 2
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 3
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 4
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 5
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 6
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 7
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 8
Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Woman & A Man
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 1
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 2
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 3
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 4
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 5
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 6
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 7
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 8
  • Belinda Carlisle - Woman &amp; A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730344
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Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797905429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Woman & A Man
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In Too Deep, California, A Woman And A Man, Remember September, Listen To Love, Always Breaking My Heart, Love Doesn't Live Here, He Goes On, Kneel At Your Feet, Love In The Key Of C, My Heart Goes Out To You, The Ballad Of Lucy Jordan, Jealous Guy, I See No Ships, Love Walks In, Submission, I Won't Say I'm In Love, Remember September (JPO Club Pipes), Remember September (Beam's Club Mix), Remember September (Beam's Vocal Mix), Big Scary Animal, I Get Weak, Leave A Light On, Live Your Life Be Fr
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belinda Carlisle - Woman & A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Too Deep, California, A Woman And A Man, Remember September, Listen To Love, Always Breaking My Heart, Love Doesn't Live Here, He Goes On, Kneel At Your Feet, Love In The Key Of C, My Heart Goes Out To You, The Ballad Of Lucy Jordan, Jealous Guy, I See No Ships, Love Walks In, Submission, I Won't Say I'm In Love, Remember September (JPO Club Pipes), Remember September (Beam's Club Mix), Remember September (Beam's Vocal Mix), Big Scary Animal, I Get Weak, Leave A Light On, Live Your Life Be Free, In Too Deep, Heaven Is A Place On Earth, In Too Deep, Circle In The Sand



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Belinda Carlisle - Woman & A Man (Box) (coloured) (5014797905429) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797905429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Belinda Carlisle
Альбом (сингл)
Woman & A Man
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In Too Deep, California, A Woman And A Man, Remember September, Listen To Love, Always Breaking My Heart, Love Doesn't Live Here, He Goes On, Kneel At Your Feet, Love In The Key Of C, My Heart Goes Out To You, The Ballad Of Lucy Jordan, Jealous Guy, I See No Ships, Love Walks In, Submission, I Won't Say I'm In Love, Remember September (JPO Club Pipes), Remember September (Beam's Club Mix), Remember September (Beam's Vocal Mix), Big Scary Animal, I Get Weak, Leave A Light On, Live Your Life Be Fr
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In Too Deep, California, A Woman And A Man, Remember September, Listen To Love, Always Breaking My Heart, Love Doesn't Live Here, He Goes On, Kneel At Your Feet, Love In The Key Of C, My Heart Goes Out To You, The Ballad Of Lucy Jordan, Jealous Guy, I See No Ships, Love Walks In, Submission, I Won't Say I'm In Love, Remember September (JPO Club Pipes), Remember September (Beam's Club Mix), Remember September (Beam's Vocal Mix), Big Scary Animal, I Get Weak, Leave A Light On, Live Your Life Be Free, In Too Deep, Heaven Is A Place On Earth, In Too Deep, Circle In The Sand


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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