OST - Fight Club (The Dust Brothers) (coloured) (0081227808600) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Fight Club
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 730336
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227808600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Fight Club
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Who Is Tyler Durden?, Homework, What Is Fight Club?, Single Serving Jack, Corporate World, Psycho Boy Jack, Hessel, Raymond K., Medula Oblongata, Jack's Smirking Revenge, Stealing Fat, Chemical Burn, Marla, Comissioner Castration, Space Monkeys, Finding The Bomb, This Is Your Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Fight Club (The Dust Brothers) (coloured) (0081227808600) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who Is Tyler Durden?, Homework, What Is Fight Club?, Single Serving Jack, Corporate World, Psycho Boy Jack, Hessel, Raymond K., Medula Oblongata, Jack's Smirking Revenge, Stealing Fat, Chemical Burn, Marla, Comissioner Castration, Space Monkeys, Finding The Bomb, This Is Your Life
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227808600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Fight Club
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Who Is Tyler Durden?, Homework, What Is Fight Club?, Single Serving Jack, Corporate World, Psycho Boy Jack, Hessel, Raymond K., Medula Oblongata, Jack's Smirking Revenge, Stealing Fat, Chemical Burn, Marla, Comissioner Castration, Space Monkeys, Finding The Bomb, This Is Your Life
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Who Is Tyler Durden?, Homework, What Is Fight Club?, Single Serving Jack, Corporate World, Psycho Boy Jack, Hessel, Raymond K., Medula Oblongata, Jack's Smirking Revenge, Stealing Fat, Chemical Burn, Marla, Comissioner Castration, Space Monkeys, Finding The Bomb, This Is Your Life
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OST - Fight Club (The Dust Brothers) (coloured) (0081227808600) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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