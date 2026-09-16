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The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка

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The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка - фото 1
The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
Audience With The Mind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка - фото 1
  • The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
Audience With The Mind
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Anatomy, Audience With The Mind, Haloes, Erosion, Call Me, Shining On, Portrait In Atlanta, Corridors, Hollow, All Night Long, Into The Tunnel, You’ve Got To Feel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Anatomy, Audience With The Mind, Haloes, Erosion, Call Me, Shining On, Portrait In Atlanta, Corridors, Hollow, All Night Long, Into The Tunnel, You’ve Got To Feel

Отзывы о товаре The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0805520240574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The House Of Love
Альбом (сингл)
Audience With The Mind
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Sweet Anatomy, Audience With The Mind, Haloes, Erosion, Call Me, Shining On, Portrait In Atlanta, Corridors, Hollow, All Night Long, Into The Tunnel, You’ve Got To Feel
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Anatomy, Audience With The Mind, Haloes, Erosion, Call Me, Shining On, Portrait In Atlanta, Corridors, Hollow, All Night Long, Into The Tunnel, You’ve Got To Feel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The House Of Love - Audience With The Mind (0805520240574) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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