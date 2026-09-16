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Love Unlimited - The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975 (0602567411055) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share A Little Love In Your Heart, I Love You So, Never Gonna Let You Go

Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share

Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share A Little Love In Your Heart, I Love You So, Never Gonna Let You Go

Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share

Love Unlimited - The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975 (0602567411055) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.