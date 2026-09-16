Love Unlimited - The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975 (0602567411055) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Love Unlimited
Альбом (сингл)
The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 730327
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567411055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Love Unlimited
Альбом (сингл)
The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975
Жанр
Диско
Трек-лист
Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Love Unlimited - The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975 (0602567411055) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share A Little Love In Your Heart, I Love You So, Never Gonna Let You Go
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567411055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Love Unlimited
Альбом (сингл)
The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975
Жанр
Диско
Трек-лист
Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walkin' In The Rain With The One I Love, I Should Have Known, Is It Really True Boy - Is It Really Me, Another Chance, Are You Sure, Fragile - Handle With Care, I'll Be Yours Forever More, Oh Love, Well We Finally Made It, Yes, We Finally Made It, It May Be Winter OutIn My Heart It's Spring), It's Winter Again (Instrumental), Under The Influence Of Love, Under The Influence Of Love (Instrumental), People Of Tomorrow Are The Children Of Today, So Nice To Hear, I Belong To You, And Only You, Share A Little Love In Your Heart, I Love You So, Never Gonna Let You Go
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Love Unlimited - The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975 (0602567411055) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Love Unlimited - The Uni, MCA & 20th Century Records Singles 1972-1975 (0602567411055) виниловая пластинка