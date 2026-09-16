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Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка

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Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 1
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 2
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 3
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 4
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 5
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 6
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 7
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Twice As Nice And Half The Price
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 1
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 2
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 3
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 4
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 5
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 6
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 7
  • Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Twice As Nice And Half The Price
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Madman, Take Me Back Home, Love 13 (Lone), Something Inside, Miss Kiss, John Brown, Big A, Winter Harlequin, The Sound Of The Music, Your Love And Mine, You Really Got A Hold On Me, The Great Dust Storm, My Turn To Cry, This Old Heart Of Mine, Minstrel And A King, Getting 'Em Down, I Wouldn't Mind, He's A Poor Boy, The Devil, Wanderer, Harlequin 5
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Madman, Take Me Back Home, Love 13 (Lone), Something Inside, Miss Kiss, John Brown, Big A, Winter Harlequin, The Sound Of The Music, Your Love And Mine, You Really Got A Hold On Me, The Great Dust Storm, My Turn To Cry, This Old Heart Of Mine, Minstrel And A King, Getting 'Em Down, I Wouldn't Mind, He's A Poor Boy, The Devil, Wanderer, Harlequin 5

Отзывы о товаре Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Trading Places
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672881272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Heron
Альбом (сингл)
Twice As Nice And Half The Price
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Madman, Take Me Back Home, Love 13 (Lone), Something Inside, Miss Kiss, John Brown, Big A, Winter Harlequin, The Sound Of The Music, Your Love And Mine, You Really Got A Hold On Me, The Great Dust Storm, My Turn To Cry, This Old Heart Of Mine, Minstrel And A King, Getting 'Em Down, I Wouldn't Mind, He's A Poor Boy, The Devil, Wanderer, Harlequin 5
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Madman, Take Me Back Home, Love 13 (Lone), Something Inside, Miss Kiss, John Brown, Big A, Winter Harlequin, The Sound Of The Music, Your Love And Mine, You Really Got A Hold On Me, The Great Dust Storm, My Turn To Cry, This Old Heart Of Mine, Minstrel And A King, Getting 'Em Down, I Wouldn't Mind, He's A Poor Boy, The Devil, Wanderer, Harlequin 5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heron - Twice As Nice And Half The Price (5060672881272) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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