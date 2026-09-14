Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let's Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let's Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society, Don't Break My Soul, Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society
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