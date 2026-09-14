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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let's Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let's Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка

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Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Let's Talk About Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let&#039;s Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730313
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Характеристики

Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Let's Talk About Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society, Don't Break My Soul, Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let's Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society, Don't Break My Soul, Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society

Отзывы о товаре Thomas Anders - Sings Modern Talking: Let's Talk About Love (4029759203773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Stars By Edel
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Stars By Edel
Barcode
[4029759203773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Anders
Альбом (сингл)
Sings Modern Talking: Let's Talk About Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society, Don't Break My Soul, Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Thomas Anders ... Sings Modern Talking
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society, Don't Break My Soul, Cheri Cheri Lady (Thomas' Version), With A Little Love (Thomas' Version), Wild Wild Water (Thomas' Version), You're The Lady Of My Heart (Thomas' Version), Just Like An Angel (Thomas' Version), Heaven Will Know (Thomas' Version), Love Don't Live Here Anymore (Thomas' Version), Why Did You Do It Just Tonight (Thomas' Version), Don't Give Up (Thomas' Version), Let's Talk About Love (Thomas' Version), Love Society
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