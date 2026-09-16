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Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка

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Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка - фото 1
Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mario Biondi
Альбом (сингл)
Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка - фото 1
  • Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029561418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mario Biondi
Альбом (сингл)
Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things ( Feat. Stefano di Battista, Gemma ), La Voglia la Pazzia L' Idea, A Handful Of Sul ( Feat. Fabrizio Bosso), Moody' S Mood For Love ( Feat. Simona Trentacoste ), Kiss The Bride ( Feat. Nick The Nightfly ), Hey Laura ( Feat. Gregory Porter ), Fool For Your Love, This Is What You Are ( Feat. Fabrizio Bosso ), Black Shop ( Feat. Paolo Sabatino), Rivederti, Shine On, Dindi ( Feat. Giuseppe Vasapolli ), Rio de Janeiro Blue ( Feat. Rosario Giuliani ), Teach Me Tonight ( Feat. France
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка

Запись грандиозного концерта Марио Бионди "Crooning Special Night", состоявшегося 14 сентября 2024 года в Таормине на Сицилии. «Crooning Special Night» Марио Бионди в Таормине был больше, чем просто концерт: это было настоящее празднование красоты живой музыки под звездным небом одного из самых впечатляющих мест Италии. Это было идеальное сочетание соула, джаза и ретро, в котором Марио Бионди своим голосом очаровал публику в впечатляющем театре Таормины, одном из самых захватывающих и уникальных мест в Италии. Его сопровождал выдающийся состав артистов и близких друзей, включая великого Грегори Портера, считающегося одним из величайших современных интерпретаторов вокального джаза. Вечер стал ещё более ярким благодаря участию оркестра из 60 музыкантов престижной Консерватории Беллини в Катании, который обогатил каждую песню оркестровыми аранжировками, создав уникальную и эмоционально насыщенную атмосферу. На протяжении всего вечера Марио Бионди сопровождал его легендарный оркестр, с которым он исполнил свои самые известные произведения. В концерте также приняли участие многочисленные артисты, исполнившие свои песни и сделавшие мероприятие ещё более запоминающимся.

Отзывы о товаре Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029561418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mario Biondi
Альбом (сингл)
Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Favorite Things ( Feat. Stefano di Battista, Gemma ), La Voglia la Pazzia L' Idea, A Handful Of Sul ( Feat. Fabrizio Bosso), Moody' S Mood For Love ( Feat. Simona Trentacoste ), Kiss The Bride ( Feat. Nick The Nightfly ), Hey Laura ( Feat. Gregory Porter ), Fool For Your Love, This Is What You Are ( Feat. Fabrizio Bosso ), Black Shop ( Feat. Paolo Sabatino), Rivederti, Shine On, Dindi ( Feat. Giuseppe Vasapolli ), Rio de Janeiro Blue ( Feat. Rosario Giuliani ), Teach Me Tonight ( Feat. France
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Запись грандиозного концерта Марио Бионди "Crooning Special Night", состоявшегося 14 сентября 2024 года в Таормине на Сицилии. «Crooning Special Night» Марио Бионди в Таормине был больше, чем просто концерт: это было настоящее празднование красоты живой музыки под звездным небом одного из самых впечатляющих мест Италии. Это было идеальное сочетание соула, джаза и ретро, в котором Марио Бионди своим голосом очаровал публику в впечатляющем театре Таормины, одном из самых захватывающих и уникальных мест в Италии. Его сопровождал выдающийся состав артистов и близких друзей, включая великого Грегори Портера, считающегося одним из величайших современных интерпретаторов вокального джаза. Вечер стал ещё более ярким благодаря участию оркестра из 60 музыкантов престижной Консерватории Беллини в Катании, который обогатил каждую песню оркестровыми аранжировками, создав уникальную и эмоционально насыщенную атмосферу. На протяжении всего вечера Марио Бионди сопровождал его легендарный оркестр, с которым он исполнил свои самые известные произведения. В концерте также приняли участие многочисленные артисты, исполнившие свои песни и сделавшие мероприятие ещё более запоминающимся.
Самовывоз
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Отзывы


Mario Biondi - Crooning Special Night Live -Teatro Antico Di Taormina (0198029561418) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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