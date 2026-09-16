OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Halloween Kills (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563191200) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: LOGOS KILL, HAWKINS DISCOVERED, FLASHBACK, SPIT, HEY KID, THE MYER'S HOUSE, COPS EXPLORE, FIRST ATTACK, STAND OFF, HALLOWEEN KILLS (MAIN TITLE), LET IT BURN, HE APPEARS, FROM THE FIRE, STRODES AT THE HOSPITAL, CRUEL INTENTIONS, PHONE CALL, MASSACRE, SOMEONE'S IN THE CAR, HALLOWEEN TRICK, BACK AT THE HOSPITAL, GOODBYE MICHAEL, GATHER THE MOB, RAMPAGE, FRANCK, SEARCH, FRANK AND LAURIE, EVIL DIES TONIGHT, THE SYSTEM FAILED, BLOOD ON THE DOOR, DISTURBED MAN, VIOLENT RETURN, HALLWAY MADNESS, IT NEEDS TO DIE, LOOK AT ME, REFLECTION, HUNTING A KILLER, RIGHTEOUS INTENTION, MORBID DISCOVERY, UNKILLABLE, PAYBACK, MICHAEL'S LEGEND, BACK TO HIS SISTER'S ROOM, FINAL KILL, MICHAEL ANSWERS, HALLOWEEN KILLS (END TITLES)
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