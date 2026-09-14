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Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка

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Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 6
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 7
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 8
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 9
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 10
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 11
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 12
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 13
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 14
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
For Unlawful Carnal Knowledge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 10
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 11
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 12
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 13
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 14
  • Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730290
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497825080]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
For Unlawful Carnal Knowledge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poundcake, Judgement Day, Spanked, Runaround, Pleasure Dome, In 'N' Out, Man On A Mission, The Dream Is Over, Right Now, 316, Top Of The World
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge (Box) (0603497825080) виниловая пластинка

For Unlawful Carnal Knowledge — девятый студийный альбом американской рок-группы Van Halen, выпущенный первоначально в 1991 году. Расширенное мультиформатное издание. Это третий альбом Van Halen, в котором участвовал вокалист Сэмми Хэйгар. Альбом дебютировал под номером 1 в чарте альбомов Billboard 200 и удерживал эту позицию три недели подряд. Альбом стал рекордом в истории группы: семь из одиннадцати треков были выпущены как синглы. Расширенное издание включает в себя 2 пластинки (с гравировкой логотипа Van Halen на четвертой стороне), 2 компакт-диска и Blu-ray с легендарным выступлением Van Halen в Далласе, штат Техас 4 декабря 1991 года.

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497825080]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
For Unlawful Carnal Knowledge
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Poundcake, Judgement Day, Spanked, Runaround, Pleasure Dome, In 'N' Out, Man On A Mission, The Dream Is Over, Right Now, 316, Top Of The World
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Описание
For Unlawful Carnal Knowledge — девятый студийный альбом американской рок-группы Van Halen, выпущенный первоначально в 1991 году. Расширенное мультиформатное издание. Это третий альбом Van Halen, в котором участвовал вокалист Сэмми Хэйгар. Альбом дебютировал под номером 1 в чарте альбомов Billboard 200 и удерживал эту позицию три недели подряд. Альбом стал рекордом в истории группы: семь из одиннадцати треков были выпущены как синглы. Расширенное издание включает в себя 2 пластинки (с гравировкой логотипа Van Halen на четвертой стороне), 2 компакт-диска и Blu-ray с легендарным выступлением Van Halen в Далласе, штат Техас 4 декабря 1991 года.
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