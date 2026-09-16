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Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка

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Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка - фото 1
Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка - фото 2
Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi
Альбом (сингл)
Become The Discovered Not The Discoverer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка - фото 1
  • Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка - фото 2
  • Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi
Альбом (сингл)
Become The Discovered Not The Discoverer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Become The Discovered, Not The Discoverer A, Become The Discovered, Not The Discoverer B, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath A, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath B
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Become The Discovered, Not The Discoverer A, Become The Discovered, Not The Discoverer B, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath A, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath B

Отзывы о товаре Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761875]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi
Альбом (сингл)
Become The Discovered Not The Discoverer
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Become The Discovered, Not The Discoverer A, Become The Discovered, Not The Discoverer B, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath A, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath B
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Become The Discovered, Not The Discoverer A, Become The Discovered, Not The Discoverer B, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath A, I Want To Learn To Feel Everything In Each Single Breath B
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keiji Haino; Merzbow; Balazs Pandi - Become The Discovered Not The Discoverer (coloured) (5060197761875) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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