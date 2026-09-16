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Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка

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Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 1
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 2
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 3
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 4
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 5
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 6
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 7
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 8
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 9
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Public Image Limited
Альбом (сингл)
End Of World
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 1
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 2
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 3
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 4
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 5
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 6
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 7
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 8
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 9
  • Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PIL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
PIL
Barcode
[5060446128008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Public Image Limited
Альбом (сингл)
End Of World
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Penge, End of the World, Car Chase, Being Stupid Again, Walls, Pretty Awful, Strange, Down on the Clown, Dirty Murky Delight, The Do That, L F C F, North West Passage, Hawaii
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Penge, End of the World, Car Chase, Being Stupid Again, Walls, Pretty Awful, Strange, Down on the Clown, Dirty Murky Delight, The Do That, L F C F, North West Passage, Hawaii

Отзывы о товаре Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
PIL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
PIL
Barcode
[5060446128008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Public Image Limited
Альбом (сингл)
End Of World
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Penge, End of the World, Car Chase, Being Stupid Again, Walls, Pretty Awful, Strange, Down on the Clown, Dirty Murky Delight, The Do That, L F C F, North West Passage, Hawaii
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Penge, End of the World, Car Chase, Being Stupid Again, Walls, Pretty Awful, Strange, Down on the Clown, Dirty Murky Delight, The Do That, L F C F, North West Passage, Hawaii
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Public Image Limited - End Of World (5060446128008) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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