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Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка

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Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Peace Or Love
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863192235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Peace Or Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rumours, Rocky Trail, Comb My Hair, Angel, Love Is A Lonely Thing (featuring Feist), Fever, Killers, Ask For Help, Catholic Country (featuring Feist), Song About It, Washing Machine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка

Peace or Love — четвёртый студийный альбом норвежского инди-фолк-поп-дуэта Kings of Convenience, выпущенный в 2021 году. В него вошли две совместные песни с канадским музыкантом Файстом. Издание на виниле. С выхода их предыдущего альбома прошло 12 лет. Группа не потеряла ни своего мастерства, ни эмоционального красноречия, которые позволили им стать знаменосцами акустического поп-движения начала 2000-х и которые сделали их всемирно известными. "Peace or Love" — это звук двух старых друзей, которые вместе исследуют последний этап своей жизни и находят новые способы уловить это неуловимое волшебство. Записанный за пять лет в пяти разных городах, альбом звучит свежо, как весна: 11 песен о жизни и любви с той манящей красотой, чистотой и эмоциональной ясностью, которую можно ожидать от Kings of Convenience.

Отзывы о товаре Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863192235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Peace Or Love
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rumours, Rocky Trail, Comb My Hair, Angel, Love Is A Lonely Thing (featuring Feist), Fever, Killers, Ask For Help, Catholic Country (featuring Feist), Song About It, Washing Machine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Peace or Love — четвёртый студийный альбом норвежского инди-фолк-поп-дуэта Kings of Convenience, выпущенный в 2021 году. В него вошли две совместные песни с канадским музыкантом Файстом. Издание на виниле. С выхода их предыдущего альбома прошло 12 лет. Группа не потеряла ни своего мастерства, ни эмоционального красноречия, которые позволили им стать знаменосцами акустического поп-движения начала 2000-х и которые сделали их всемирно известными. "Peace or Love" — это звук двух старых друзей, которые вместе исследуют последний этап своей жизни и находят новые способы уловить это неуловимое волшебство. Записанный за пять лет в пяти разных городах, альбом звучит свежо, как весна: 11 песен о жизни и любви с той манящей красотой, чистотой и эмоциональной ясностью, которую можно ожидать от Kings of Convenience.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kings Of Convenience - Peace Or Love (5400863192235) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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