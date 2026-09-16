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Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка

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Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 1
Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 2
Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 3
Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 4
Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 5
Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Joy As An Act Of Resistance
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 1
  • Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 2
  • Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 3
  • Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 4
  • Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 5
  • Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841215837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Joy As An Act Of Resistance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Colossus, N.F.A.M.W.A.P., I'm Scum, Danny Nedelko, Love Song, June, Samaritans, Television, Great, Gram Rock, Cry To Me, Rottweiler
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Colossus, N.F.A.M.W.A.P., I'm Scum, Danny Nedelko, Love Song, June, Samaritans, Television, Great, Gram Rock, Cry To Me, Rottweiler

Отзывы о товаре Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
PARTISAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Partisan
Barcode
[0720841215837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Idles
Альбом (сингл)
Joy As An Act Of Resistance
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Colossus, N.F.A.M.W.A.P., I'm Scum, Danny Nedelko, Love Song, June, Samaritans, Television, Great, Gram Rock, Cry To Me, Rottweiler
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Colossus, N.F.A.M.W.A.P., I'm Scum, Danny Nedelko, Love Song, June, Samaritans, Television, Great, Gram Rock, Cry To Me, Rottweiler
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Idles - Joy As An Act Of Resistance (0720841215837) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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