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Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка

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Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 1
Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 2
Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 3
Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
I'm Always Dancin' To The Music
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 1
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 2
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 3
  • Benny Golson - I&#039;m Always Dancin&#039; To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730249
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
I'm Always Dancin' To The Music
Жанр
Диско
Трек-лист
Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy

Отзывы о товаре Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Benny Golson
Альбом (сингл)
I'm Always Dancin' To The Music
Жанр
Диско
Трек-лист
Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues March, Love Is the Key, I'm Always Dancin' to the Music, You, Georgia On My Mind, High On Sunshine, Don't Ask My Neighbors, Happy I'm Happy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Benny Golson - I'm Always Dancin' To The Music (coloured) (8719262032965) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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