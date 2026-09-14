Телевизор Haier 55 MiniLED M4 55" 4K Ultra HD LED Smart Frameless серебристый
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730245
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный(AV),под наушники, цифровой аудиовход (оптический), USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.82х0.13
Вес, кг.
17.5
Описание товара Телевизор Haier 55 MiniLED M4 55" 4K Ultra HD LED Smart Frameless серебристый
Сердцем Haier 55 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный(AV),под наушники, цифровой аудиовход (оптический), USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Сердцем Haier 55 MiniLED M4 является революционная MiniLED подсветка. Тысячи миниатюрных светодиодов, работающих в тандеме, обеспечивают беспрецедентную точность управления яркостью и контрастностью. Благодаря этому, изображение оживает с потрясающей детализацией, глубоким черным цветом и яркими, насыщенными оттенками.
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Телевизор Haier 55 MiniLED M4 55" 4K Ultra HD LED Smart Frameless серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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