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Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

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Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
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Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
  • Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65&quot; 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730240
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный вход, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.6х0.89х0.13
Вес, кг.
20

Описание товара Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

Телевизоры BBK представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, обеспечивая высокое качество изображения и широкий набор возможностей для комфортного просмотра. Модель с диагональю 65 дюймов (164 см) поражает яркостью и четкостью изображения благодаря разрешению 3840х2160, поддерживая стандарты HDTV 2160p (4К UHD). Телевизор выполнен в элегантном черном цвете и имеет возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x400, что добавляет гибкости при установке в любом интерьере. Вес устройства без подставки составляет 17 кг, а с подставкой — 17,5 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Этот телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, которая предлагает широкий выбор приложений и удобную навигацию благодаря функции Smart TV. Подключение внешних устройств осуществляется через три HDMI порта и два USB порта, что позволяет расширить функциональность устройства, подключив игровые приставки, медиаплееры или флеш-накопители. С частотой обновления экрана в 60 Гц телевизор BBK обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, делая его отличным выбором для любителей кино и видеоигр. Производится в России, что свидетельствует о высоких стандартах качества и надежности. BBK — это бренд, которому можно доверять, предлагающий современные решения для вашего дома.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
164
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный вход, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры BBK представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, обеспечивая высокое качество изображения и широкий набор возможностей для комфортного просмотра. Модель с диагональю 65 дюймов (164 см) поражает яркостью и четкостью изображения благодаря разрешению 3840х2160, поддерживая стандарты HDTV 2160p (4К UHD). Телевизор выполнен в элегантном черном цвете и имеет возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x400, что добавляет гибкости при установке в любом интерьере. Вес устройства без подставки составляет 17 кг, а с подставкой — 17,5 кг, что облегчает его транспортировку и установку. Этот телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, которая предлагает широкий выбор приложений и удобную навигацию благодаря функции Smart TV. Подключение внешних устройств осуществляется через три HDMI порта и два USB порта, что позволяет расширить функциональность устройства, подключив игровые приставки, медиаплееры или флеш-накопители. С частотой обновления экрана в 60 Гц телевизор BBK обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, делая его отличным выбором для любителей кино и видеоигр. Производится в России, что свидетельствует о высоких стандартах качества и надежности. BBK — это бренд, которому можно доверять, предлагающий современные решения для вашего дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 65LEX-8235/UTS2C 65" 4K Ultra HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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