Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный
Телевизор QLED BBK 65" 65LED-9220/UTS2C (B) с диагональю 65" (165 см) и разрешением 4K Ultra HD (3840x2160) обеспечивает четкое и детализированное изображение. QLED-панель с яркостью 350 кд/м? и контрастностью 5000:1 дарит насыщенные цвета и глубокие оттенки. Частота обновления 60 Гц и время отклика 8 мс обеспечивают плавное отображение динамичных сцен. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть телевизор с разных точек комнаты. Встроенный Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth обеспечивают удобное подключение к интернету и другим устройствам. Операционная система YaOS с поддержкой голосового помощника Алиса упрощает управление и поиск контента. Цифровые тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 дают доступ к широкому спектру телеканалов. Акустическая система 2.0 с мощностью 16 Вт обеспечивает качественное звучание. Соотношение сторон 16:9 и поддержка Smart TV делают телевизор удобным для развлечений и просмотра фильмов.
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