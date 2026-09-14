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Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

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Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
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Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
  • Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730239
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth, батарейки ААА
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); стерео-аудио; USB Type-A; CI+/PCMCIA; антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.52х0.93х0.11
Вес, кг.
22.79

Описание товара Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

Телевизор QLED BBK 65" 65LED-9220/UTS2C (B) с диагональю 65" (165 см) и разрешением 4K Ultra HD (3840x2160) обеспечивает четкое и детализированное изображение. QLED-панель с яркостью 350 кд/м? и контрастностью 5000:1 дарит насыщенные цвета и глубокие оттенки. Частота обновления 60 Гц и время отклика 8 мс обеспечивают плавное отображение динамичных сцен. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть телевизор с разных точек комнаты. Встроенный Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth обеспечивают удобное подключение к интернету и другим устройствам. Операционная система YaOS с поддержкой голосового помощника Алиса упрощает управление и поиск контента. Цифровые тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 дают доступ к широкому спектру телеканалов. Акустическая система 2.0 с мощностью 16 Вт обеспечивает качественное звучание. Соотношение сторон 16:9 и поддержка Smart TV делают телевизор удобным для развлечений и просмотра фильмов.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth, батарейки ААА
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео); стерео-аудио; USB Type-A; CI+/PCMCIA; антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор QLED BBK 65" 65LED-9220/UTS2C (B) с диагональю 65" (165 см) и разрешением 4K Ultra HD (3840x2160) обеспечивает четкое и детализированное изображение. QLED-панель с яркостью 350 кд/м? и контрастностью 5000:1 дарит насыщенные цвета и глубокие оттенки. Частота обновления 60 Гц и время отклика 8 мс обеспечивают плавное отображение динамичных сцен. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть телевизор с разных точек комнаты. Встроенный Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth обеспечивают удобное подключение к интернету и другим устройствам. Операционная система YaOS с поддержкой голосового помощника Алиса упрощает управление и поиск контента. Цифровые тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 дают доступ к широкому спектру телеканалов. Акустическая система 2.0 с мощностью 16 Вт обеспечивает качественное звучание. Соотношение сторон 16:9 и поддержка Smart TV делают телевизор удобным для развлечений и просмотра фильмов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 65LED-9220/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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